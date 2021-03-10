У Міжнародний жіночий день тернополян мали нагоду провести неповторний музичний вечір з головою поринувши у чаруючий світ творчості.

Одразу два концерти 8 березня дав у ПК»Березіль» скрипаль-віртуоз Олександр Божик, який разом із рок-бендом зуміли ще й розвеселити та здивувати глядачів у залі.

Присутні слухали як душевні ліричні композиції, так і драйвові музичні твори з голлівудського блокбастеру. Музикант вдало поєднує майстерність виконання з феєричним шоу. Його музика дуже різноманітна — це і класика, і рок, і реп, та навіть етно-музика.

Скрипаль-віртуоз також відомий і тим, що вміє “міксувати” неперевершене виконання та видовищне шоу. Так було і цього разу — скрипаль влаштував з публікою цікаві флеш-моби та інтерактиви, навчав «грати» на скрипці тих, хто раніше навіть не тримав музичного інструменту в руках, «підхоплював» усі композиції та імпровізував, створюючи міні-кавери на пісні, що їх вмикали на телефонах глядачі у залі тощо.

Хвилю овацій отримало унікальне виконання музикантом композиції, яку він зіграв одночасно на трьох скрипках. Таким вмінням не кожен скрипаль може похизуватися.

Як зазначив під час бліц-інтерв’ю з публікою Олександр Божик, особисто для нього найважчим є неможливість виступу перед шанувальниками.

— Минулий рік був дуже складний для усіх без виключення музикантів. Ми змушені були перейти на оффлайн-майданчики, на довгий час забути, що таке живі емоції поціновувачів музики, аплодисменти в залі, задоволена аудиторія і насолода від концерту, яка є для мене особисто найбільшою нагородою. Зараз ми помалу повертаємося до концертного життя і це прекрасно, адже для вас ми й творимо музику, — каже артист.

Олександр Божик – суперфіналіст талант-шоу «Україна має талант», фіналіст шоу «Хвилина слави», учасник всеукраїнських та міжнароднихї музичних конкурсів. Його інтерактивна музична програма складається з легендарних світових хітів, та вибухових авторських композицій. Кожен виступ скрипаля – це симбіоз енергетики та драйву. Музикант вже встиг відіграти гучні концерти у більш ніж 30 країнах світу, де його тепло зустрічали у кращих концертних залах. А після феєричного виступу на польському телешоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Хендріксом серед скрипалів».

Уривок концертного виступу скрипаля-віртуоза в ПК «Березіль» можна переглянути на сайті Тернополяни.