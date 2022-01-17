Соціальний гардероб “Одежина” відновив роботу у Тернополі після тривалої перерви. Відтепер жителі обласного центру можуть приносити одяг і безкоштовно отримувати його.

Речі для соціального гардеробу “Одежина” приймають у спеціальних контейнерах, які розміщені у різних мікрорайонах міста. Працює соціальний гардероб на вулиці 15 Квітня в обласному центрі, – каже керівниця закладу Яна Шкуратова. Також речі можна передавати поштою.

“Під час карантину багато людей телефонували, запитували, чи можна принести одяг, або ж отримати його. Відтак ми впевнилися, що соціальний гардероб потрібний тернополянам. Напередодні відкриття наші волонтери провели дезінфекцію приміщення, розклали, посортували речі. Від благодійників ми приймаємо речі в гарному стані, також можна приносити постільну білизну, памперси, засоби гігієни, іграшки, посуд, тощо”.

Користуються послугами соціального гардеробу літні люди, малозабезпечені, багатодітні родини, люди з інвалідністю. Долучитися до реалізації благодійного проекту можуть всі охочі.