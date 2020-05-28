З 28 травня відновилася робота автобусів за маршрутом №32, які курсують до міського кладовища, що на Львівській трасі біля с. Довжанка.

Сьогодні та завтра автобус здійснюватиме два рейси від зупинки «Вул. Львівська». Відправляється автобус з цієї зупинки об 11:40 та 12:40 год., а від зупинки «Міське кладовище» у зворотному напрямку – об 12:10 та 13:10 год.

Розклад руху автобусів за маршрутом №32 на суботу і неділю буде оприлюднено згодом.

До слова, відтепер на даному маршруті курсуватимуть нові комунальні автобуси марки «МАЗ».