У Тернополі відновило роботу ще 5 дитячих садочків. Про це повідомив міський голова Сергій Надал. Заклади діятимуть у різних мікрорайонах міста.

Батьки дошкільнят у Тернополі звертаються щодо відновлення роботи дитячих садків. Втім, дошкільні навчальні заклади можуть працювати за наявності укриття. Під час повітряної тривоги туди спускаються діти та працівники.

«Враховуючи звернення батьків, ми збільшили кількість садочків, які почнуть працювати. З понеділка свою роботу розпочне ще 5 додаткових садочків. Ці садочки також відкриваються у різних мікрорайонах міста», – зазначив Сергій Надал.

Додамо, на Тернопільщині школи та вищі навчальні заклади працюють у дистанційному форматі. До навчального процесу можуть приєднуватися також і жителі південно-східних регіонів, які тимчасово переселилися до нашого краю.