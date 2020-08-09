Комунальні басейни відновили роботу у Тернополі після тривалої карантинної перерви. Відповідне рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу.

Басейни працюватимуть з дотриманням санітарно-епідеміологічних правил. Відповідатимуть за дотримання вимог керівники та власники цих закладів, – зазначив начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть. Перевірятимуть діяльність басейнів мобільні групи, у складі фахівців держпродспоживслужби та поліції.

«Всі заклади фізичної культури міста розпочали свою роботу. Із сьогоднішнього дня будуть повноцінно працювати комунальні басейни. Всі заклади здійснюватимуть свою діяльність, виконуючи вимоги як головного санітарного лікаря так і рішення нашої комісії. Зокрема, йдеться про використання дезінфікувальних засобів, дистанції».

Додамо, в умовах адаптивного карантину у Тернополі працює більшість спортивних шкіл, фітнес-залів. Втім, заняття відбуваються з обмеженням фізичного контакту, зберіганням дистанції, регулярною дезінфекцією приміщень.

Софія Романська