Наприкінці березня у Тернополі відновили роботу «Банку одягу», який діє при Тернопільській міській організації Червоного Хреста України. Тут можуть отримати необхідні речі малозабезпечені мешканці краю та переселенці.

Протягом дня «Банк одягу» відвідує понад 3 десятки людей. Серед них – Майя Каплун з Тернополя.

«Тут можна підібрати хороші речі на весну. Особливо грошей немає, щоб купувати. Дякувати Богу, добрим людям, ми можемо отримати їх безкоштовно і трохи зекономити».

Як повідомили у Тернопільській міській організації Червоного Хреста України, «Банк одягу» працює по буднях окрім понеділка з 9.00 до 15.00.

«У п’ятницю, 17 березня, у нас знову запрацював Банк одягу. Цього дня 32 бенефіціарів отримали необхідний одяг та взуття. Скористатися послугою Банку одягу можуть вразливі верстви населення Тернопільської міської територіальної громади. Нагадуємо, Банк одягу знаходиться за адресою вул. Шпитальна, 2».

Скористатися допомогою Червоного Хреста можуть малозабезпечені жителі краю.