Соціальний гардероб «Одежина» відновлює роботу у Тернополі. Потребуючі жителі міста зможуть безкоштовно отримати одяг, взуття, побутові речі.

Гардероб працює за незмінним кредом: потребуєш – візьми, маєш – віддай. Приміщення соціального магазину відремонтували, а також поповнили новими запасами одягу. Речі посортовані за сезонністю: окремо для дітей і дорослих.

“Хочемо поділитися з вами радісними новинами! Ми освіжили інтер’єр приміщення та повністю оновили гардероб. Дякуємо нашим благодійникам за участь у ремонтних роботах. Готуємося до відкриття”, – зазначила засновниця соціального магазину «Одежина» Яна Шкуратова.

Соціальний гардероб працюватиме по буднях. Жителі краю, які мають непотрібний одяг, можуть приносити до «Одежини». Ці речі знадобляться потребуючим.