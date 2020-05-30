Легкоатлетичні тренування біля ставу відновлюють у Тернополі. Долучитися до занять можуть всі охочі.

Пробіжки стартують у суботу о 8.45. Бігунам потрібно дотримуватися маскового режиму.

Організовує суботні п’ятикілометрові тренування біговий клуб «Рандей». Охочим долучитися до команди бігунів, необхідно зареєструватися. «Потрібно бути в масці, бігти в ній необов’язково, але під час спілкування, розминки, заминки вона має бути. Необхідно тримати дистанцію з іншими бігунами. Ми вітаємось ліктями або ж ногами. Звичне рукостискання, обійми та будь-який ближній контакт в умовах карантину – неможливий».

Додамо, заснували легкоатлетичний рух «Рандей» Руслан і Олександр Ружицькі. Пробіжки насамперед стартували у Києві, Львові, а потім у Тернополі. Перший забіг в обласному центрі організували 15 жовтня 2016 року. Нині тернопільські рандеївці стали частиною світової легкоатлетичної родини, яка нараховує два мільйони осіб.

Софія Романська