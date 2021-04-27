Хірургічну і травматологічну допомогу планують відновити у Тернополі з 26 квітня. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Це пов’язано із стабілізацією захворюваності на COVID-19.

Наразі у Тернопільській громаді з COVID-19 бореться понад півтори тисячі осіб, 1340 з них лікуються амбулаторно, 230 осіб перебувають у лікувальних закладах. Протягом двох тижнів хворих поменшало.

“Є тенденція до зменшення захворюваності серед мешканців громади. Ситуація стабілізувалася і щодо пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. Але у заклади поступають пацієнти, хвороба нікуди не ділася. Але у зв’язку із стабілізацією ситуації можна говорити про деякі послаблення. Є потреба і можливість у відновленні ургентної допомоги, а саме хірургічної служби”, – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

Ургентну хірургічну і травматологічну допомогу надаватимуть у лікарні швидкої допомоги. Під час посиленого карантину цей лікувальний заклад працював як госпіталь для інфікованих пацієнтів. З понеділка там відновлюють оперативні втручання.