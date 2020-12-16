У Тернополі відновлюють ярмарки, які були припинені через коронавірус

На масиві «Дружба» у Тернополі щосуботи проводитимуть сільськогосподарські ярмарки.

Враховуючи неодноразові звернення мешканців масиву «Дружба» та інших жителів Тернопільської громади, а також депутатські звернення щодо роботи ярмарків, виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення про відновлення роботи сільськогосподарських ярмарків, роботу яких було припинено в зв’язку із високим показником захворювання на COVID-19.

Зокрема, відновлюється робота ярмарку, що відбувається на перетині вул. Миру – Дружби.

Відтепер ярмарок відбуватиметься щосуботи. На торговиці буде представлений асортимент сільськогосподарської продукції, товари підприємств харчової та переробної промисловості.