З першого червня в Україні дозволили працювати закладам фізичної культури і спорту. Втім, у залі одночасно займатися може не більше десяти людей. Дитячо-юнацьким спортивним школам можна проводити тренування просто неба.

Спортзали та фітнесцентри, які відновлюють роботу, повинні ретельно дотримуватися санітарно-епідеміологічних правил. Стежитиме за їхньою діяльністю держпродспоживслужба та поліція.

“За постановою Кабміну, є пропозиція з першого червня дозволити роботу закладам фізичної культури і спорту, спортивним залам, фітнесцентрам, але групові заняття можливі лише не більше, ніж десять осіб. Рекомендуємо спортивним залам і фітнес-центрам дотримуватися постанови головного державного санітарного лікаря. Також з 1 червня планується проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, але з певними обмеженнями. Зокрема, вони стосуються обов’язковості диспансерного обстеження згідно встановлених норм і проведення занять на відкритому повітрі, які не передбачають безпосередній фізичний контакт. Занять, які передбачають безпосередній фізичний контакт, поки що не проводитимуть. Наприклад, це стосується заняття боротьбою. Також можливе відкриття басейнів приватної власності і некомунальної власності. Але там також є обмеження щодо індивідуального відвідування, це також прописано у постанові головного санітарного лікаря”, – розповів на засіданні міського оперативного штабу начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть.

Відтак дитячо-юнацька спортивна школа у Тернополі цього тижня проводитиме заняття на вулиці. Щодо роботи басейнів, то наразі відповідного дозволу немає. Ймовірно, вони зможуть запрацювати з вільним відвідуванням у серпні.

Софія Романська