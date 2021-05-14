Працівники КП «Тернопільводоканал» спільно з водолазами ДСНС України розпочали роботи з відновлення аераційних фонтанів на набережній Тернопільського ставу в парку ім. Т. Шевченка.

Як повідомляють у комунальному підприємстві, через крадіжки кабелю вийшли з ладу двигуни і освітлювальна система водограїв. Кожен з десяти двигунів довелося перевірити, щоб вміст вологи не перевищував допустиму норму, два з них – підняти на поверхню для просушування й ремонту. На знищені кабелі наклали муфти.

Нагадаємо, у лютому цього року зловмисником було викрадено понад 1300 м кабелю електроживлення насосного обладнання та освітлення аераційного фонтану.