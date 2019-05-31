Тернопільські патрульні у рамках операції «Пішохід» провели ряд перевірок на дорогах обласного центру.

Поліцейські виявляли людей, які переходили автошляхи у недозволених місцях і штрафували їх.

Вчора упродовж дня патрульні оштрафували десяток пішоходів. Порушникам доведеться сплатити штраф у розмірі 51 гривні.

«Пішоходи, які переходять дорогу у невстановленому місці можуть постраждати самі, а також наражають на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Зокрема, такі пішоходи порушують статтю №127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хоча покарання за це порушення досить мінімальне, до прикладу, може бути попередження або штраф у розмірі 51 гривні. Втім, якщо пішохід у стані алкогольного сп’яніння переходить дорогу невстановленому місці, то передбачений штраф – 8 неоподаткованих мінімумів – 136 гривень. Якщо пішохід створює аварійну ситуацію, то передбачений штраф 10 неоподаткованих мінімумів – 170 гривень. На жаль, перехід дороги у невстановленому місці – це досить часте порушення. Операція «Пішохід» покликана, щоб кількість цих порушень зменшувалася», – каже інспектор зв’язків з громадськістю Патрульної поліції області Олеся М’ялковська.

Додамо, від початку року патрульні області склали близько ста адміністративних протоколів щодо пішоходів. У рамках операції «Пішохід», яка триватиме до червня, передбачені спеціальні перевірки, щоб зменшити кількість порушень.

Софія Романська