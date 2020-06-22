З понеділка у Тернополі відновлює роботу дитячий садок №12. 10 червня у виховательки цього дошкільного навчального закладу виявили коронавірус. Відтак садок закрили на карантин.

Усім працівникам були проведені ПЛР-дослідження, результати негативні. Про це повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Під час карантину провели дезінфекцію та підготували заклад до роботи.

“На щастя, ніякого спалаху не сталося, жодна дитина не інфікувалася. З метою профілактики ми закрили цей заклад на карантин. Всі працівники без винятку протестовані лабораторним центром, в усіх працівників від’ємні показники. І ми готуємося відкрити цей садок. Цими днями ми продезінфікували всі приміщення, підготували заклад до роботи. Садочки будуть продовжувати роботу у нормальному режимі. Середня наповненість груп у садках: 10 — 11 дітей, за винятком двох закладів, де ми завершуємо ремонтні роботи”.

Нині у Тернополі працює 36 дошкільних навчальних закладів. Їх відвідує понад три тисячі дітей. Садки залишатимуться відкритими упродовж всього літа.

Софія Романська

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