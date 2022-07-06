Виставку різьби по дереву та коренепластики «Друге життя» відкрили у Тернопільському обласному художньому музеї. Автор представлених робіт – Віктор Боркута – майстер народних художніх промислів з Чорткова.

Це вже друга його персональна виставка в обласному центрі. Раніше свої роботи він презентував у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, в рідному Чорткові, Теребовлі.

– Дана виставка є великою і ретроспективною, на ній представлено 89 творів – як ранніх з 1990 – 2000-х років, так і зовсім нових, тематика яких пов’язана з подіями, які зараз відбуваються в Україні, – розповіла Ольга Ваврик – заступник директора ТОХМ. – Суть творчого методу Віктора Боркути закодована у назві виставки «Друге життя», адже автор перетворює на витвори мистецтва стовбури дерев, гілки, трухляві пеньки, коріння, каміння. Завдяки уяві, образному мисленню та мистецькому баченню художника відбувається метаморфоза – з природних матеріалів постають образи тварин, людей і навіть святих та янголів. Природа у творчості Віктора Боркути є співавтором та джерелом натхнення. Автор намагається у своїх творах передати її красу, велич, силу. В кожній композиції відчувається енергетика митця, також дух лісу, води, неба. Велике значення у народженні композицій має інтуїція і спостережливість митця, які підказують йому шлях у творчості.

Ольга Ваврик також відзначила, що споглядаючи твори Віктора Боркути, мимоволі згадується нині покійний залужений майстер народної творчості України Іван Мердак, який лишив по собі великий творчий спадок. Віктор Боркута – подібний митець – філософ, який веде нас у свій образний світ, багатий різноманіттям емоцій і тем.

Незважаючи на те, що виставка персональна, різб’яр надав можливість показати на ній твори Ольги Біленко – мисткині з Києва, яка на час війни знайшла тимчасовий прихисток у Чорткові. Також представив репродукції творів чортківчанина Степана Шевчука.

Виставка «Друге життя» триватиме у музеї до 31 липня 2022 року.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці







