«Фарби…Колір…Почуття…». Таку назву має персональна виставка кременецької художниці Ольги Зозулі. Її відкрили у мистецькому відділі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.

В експозиції представлено 30 живописних картин. Серед них є квіткові та сюжетні композиції і пейзажі. Виконані вони олійними фарбами, які художниця наносить на полотно мастихіном.

– Малювати я любила з дитинства, – розповіла Ольга Зозуля. – Але тоді не надавала цьому особливого значення. У дорослому віці бажання творити проявилося під час декретної відпустки, особливо коли виношувала другу дитину. Коли ще не мала художніх матеріалів, то просто брала звичайний папір та олівець і малювала. Рідні підтримали моє починання, і я заочно закінчила факультет образотворчого мистецтва Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Але після завершення навчання два роки не малювала.

За фарби і мастихін художниця взялася у 2019 році. Зізнається, що період її активної творчості припав на нелегкі часи, але вона не припиняє малювати.

– Спочатку ковід, а потім – повномасштабне вторгнення, – продовжує Ольга Зозуля. – Але я не полишаю малювати, картини у мене всі позитивні, бо хочеться своїми роботами піднімати людям настрій, відволікати від жахливого сьогодення. На початку війни думала, що не зможу малювати. Але насправді з’явилася мотивація творити, можливо, комусь мої картини допоможуть пережити цей нелегкий час.

У свої творчості Ольга Зозуля любить експериментувати, постійно пробує щось нове. Часто працює без ескізів, а одразу починає малювати на полотні. Навіть якщо спочатку немає конкретного задуму, то від нанесених перших мазків може зринути у пам’яті спогад з дитинства, який і буде відтворений фарбами. Трапляється, що майбутню картину «підказує» сам формат. А ще художниця любить розмальовувати палітри.

Незважаючи на те, що живописом Ольга Зозуля займається не так давно її уже добре знають у краї. Про це свідчить її перемога у телепремії «Гордість Тернопілля 2022» в номінації «Художник року».

– Ця подія була неочікуваною для мене, – зізналася Ольга Зозуля. – Я навіть не знала, що мою кандидатуру подали на цю номінацію. А в результаті склалося так, що я перемогла. Це надихає продовжувати творити і йти до Перемоги.

Детальніше ознайомитися з творчістю художниці можна у бібліотеці, що на вулиці Нечая, 29. Її виставка діятиме впродовж кількох тижнів.

Фото зі сторінки ТОМБ у фейсбуці