«Тріумф людини» – експозицію під такою назвою відкрили у Тернопільському музеї політв’язнів. Подію приурочили 76-ій річниці вигнання нацистів з України та вшанування пам’яті жертв Другої світової війни.

Виставка розповідає про тридцятьох українців, які перебували у концтаборах. Експозиція докладно інформує про те, що пережили в’язні та як склалися їхні долі.

«Тут відображено 30 людських доль за дротами 11 таборів Третього Райху. Вихідці з України були і в Аушвіці, і в Бухенвальді, і в Дахау, і в Равенсбрюку, в інших концтаборах нацистської Німеччини. Вони розчинилися в морі інших національних груп: «росіян» (громадян СРСР), «поляків», «угорців», «румунів». Через те, що Україна не була незалежною, ми не знаємо, скільки наших співвітчизників пройшли нацистські «млини смерті». Але український вимір концтаборів ілюструють долі в’язнів», – розповідає старший науковий співробітник Тернопільського історико-меморіального музею політичних в’язнів Ігор Олещук.

Виставку підготував Український інститут національної пам’яті. Вона експонуватиметься у музеї політичних в’язнів впродовж двох тижнів і переглянути її зможуть усі охочі.