“Пам’яті жертв Голокосту” – експозицію під такою назвою відкрили в обласному краєзнавчому музеї. Виставка репрезентує найпохмуріший період для єврейської спільноти області – Другу Світову війну.

Під час Другої світової війни на Тернопільщині вбили близько 127 тисяч євреїв, – розповів голова обласної єврейської общини Олексій Кайзер. За його словами, нацисти ставилися до них з особливою жорстокістю. Експозиція представляє документи про цю трагедію та особисті речі вбитих.

“Євреїв ідентифікували за допомогою перепису населення, податкових декларацій, списків членів синагог, парафіяльних записів. Голокост був задуманий та спланований нацистсько-німецьким режимом на чолі з Адольфом Гітлером. Вони стверджували, що німецькі євреї зрадили Німеччину під час Першої світової війни та несуть відповідальність за її поразку. Нацистська ідеологія також була заснована на расистській ідеології. Нацисти також вважали євреїв відповідальними за економічні лиха Німеччини”.

За інформацією Інституту національної пам’яті, у роки Другої світової війни жертвами нацистської політики, спрямованої на винищення народів та груп, які нацисти вважали неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. З них 1,5 мільйона були з території сучасної України.