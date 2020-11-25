У Тернопільському музеї національно-визвольної боротьби відкрили тематичну виставку про Голодомор 1932-33 років. Експозиція розповідає про один із найбільших злочинів комуністичного режиму – штучний голод.

«Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва Радянського Союзу», – каже викладач історії Іван Островський. Геноцидом планували придушити національно-визвольний рух.

«Спланована конфіскація врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади впродовж Голодомору 1932—33 років безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон. Убивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933, так і в 1932 році. Різниця полягає лише в масштабах злочину. Якщо протягом 1932 року голодом було замордовано сотні тисяч людей, то в 1933 рік лік ішов на мільйони. Голодомор був навмисне спрямований проти української нації як такої. Кількість людей, які загинули від голоду, оцінювалась деякими істориками в 3,941 млн у сільській місцевості».

Нагадаємо, у суботу, 28 листопада, в Україні відзначатимуть День пам’яті жертв голодоморів. Щороку в четверту суботу листопада в світі проводять акцію «Запали свічку», присвячену пам’яті мільйонів жертв голодної смерті. Цього року поминальні заходи пройдуть під гаслом «Збережи пам`ять. Збережи правду!».