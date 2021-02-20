«Зима, що нас змінила» – експозицію під такою назвою відкрили у музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Виставку приурочили Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Експозиція зібрала особисті речі загиблих Героїв Революції Гідності. Серед експонатів – одяг, нагороди, амуніція Героїв Небесної Сотні. Як повідомив директор музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь, готували виставку близько тижня.

«Багато допомогли нам у цьому батьки Героїв Небесної Сотні. Вони принесли речі хлопців, їхні нагороди. Також на виставці представлені артефакти, пов’язані із подіями Революції Гідності. Імена Героїв Небесної Сотні у нашій пам’яті. Це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Вони боролися за свободу та незалежність України і загинули за наше майбутнє у вільній країні».

На відкриття експозиції прийшли родичі, друзі та батьки загиблих Героїв. Долучилися до події представники студентських і громадських організацій. Діятиме виставка до першого березня.