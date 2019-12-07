Національне вбрання з приватної колекції майстрині Віри Матковської представили у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

В експозиції – чоловічі та жіночі сорочки, горсики, намиста.

Виставка національного вбрання діятиме у Тернопільській обласній бібліотеці упродовж новорічно-різдвяного періоду, – кажуть організатори. Оглянути оригінальні вироби національного вбрання можуть всі охочі.

«Вишивка зберегла і несе в собі багатовікову культуру. Це унікальне мистецтво народної графіки. В ній закладено код нашої нації. А колекціонування – одне з найдавніших захоплень людства. І це не проста справа. Це пізнавальний інтерес, радість відкриттів, прагнення до творчої активності, самореалізації. Це таке щемливе відчуття щастя, від духовного збагачення й вдосконалення власної особистості. Мабуть тому Вольфганг фон Гете казав – «колекціонери щасливі люди». Вони роблять не менше роботи аніж офіційні інституції для збереження української минувщини. Їх зібрання повні і надзвичайно цікаві. Отож, запрошуємо усіх поціновувачів української вишивки доторкнутись до часу та відчути тепло глибокої й сивої давнини».

Софія Романська