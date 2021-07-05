Універсальний спортивний майданчик відкрили у Тернополі на вул. Золотогірській 16. Там облаштували локацію для ігрових видів спорту, майданчик для силових тренувань, а також встановили столи для тенісу та шахів.

Універсальний спортивний майданчик використовуватимуть для проведення змагань з дворового міні-футболу, тенісу, шахів. Також тут зможуть активно проводити час діти, які проживають у навколишніх житлових будинках.

“У нас відбулося урочисте відкриття нового універсального спортивного майданчика по вул. Золотогірській 16. Це універсальна територія, підготовлена для проведення різних змагань та активностей. Тут діти та молодь впродовж літніх канікул зможуть весело і активно проводити час на свіжому повітрі. Також нові спортивні локації плануються і в інших мікрорайонах Тернополя», – відзначив начальник управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР Микола Круть.

Додамо, облаштування спортивних майданчиків триває цими днями на вул. Генерала Тарнавського 3 та на вул. Київській, 9-11.