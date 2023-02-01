Центр психосоціальної підтримки відкрили 31 січня у Тернополі. У ньому працює команда Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Мета такого центру – покращити психічне здоров’я та психосоціальне благополуччя постраждалого населення. Це вже шостий такий заклад в Україні. Такі ж Центри працюють у Львові, Хмельницькому, Полтаві, Ужгороді та Івано-Франківську.

– Від початку війни в Україні значно зросла потреба населення в психосоціальній підтримці, адже багато людей втратили житло, були розлучені з рідними, вимушені були покинути власні домівки, перебували під обстрілами чи тимчасовою окупацією, – зазначають у Тернопільській обласній організації Товариства Червоного Хреста. – Все це має значний вплив на людей, викликаючи у них дистрес, що в подальшому може призвести до серйозних проблем із психічним чи фізичним здоров’ям.

У Центрі волонтери проводимуть заняття з елементами творчості для груп дітей та дорослих; активні ігри; сімейні заходи, спрямовані на покращення взаємодії між всіма членами родини; психоедукаційні сесії, на яких батьки можуть дізнатися, як подолати стрес і потурбуватися про близьких. Всі заходи мають на меті допомогти учасникам зняти емоційну напругу, відновити почуття безпеки, підвищити стресостійкість, а ще –корисно провести час з близькими та друзями.

Центр психосоціальної підтримки розташований на вулиці Йосифа Сліпого,7 на першому поверсі торгового центру «Атріум». Працює він у понеділок-п’ятницю з 10:00 до 17:00.

Фото зі сторінки Тернопільської організації ТЧХ у фейсбуці