Приємним подарунком для тернополян до Дня міста стало відкриття унікальної культурно-відпочинкової зони «Комплексне трансфер-містечко» на вул. Качали, 1.

Даний проєкт став одним із переможців «Громадського бюджету 2020». Це спільний успіх відкритої влади та активних громадян.

Ідею створення першого в місті багатофункціонального майданчика для комунікації та розвитку дітей підтримали і освітянська спільнота, і батьківська громадськість, і місцеві жителі.

Урочисто відкрили «Комплексне трансфер-містечко» багаторазові переможці пленерів, трьохразові степендіати міського голови Анастасія Бачинська, Віталій Поврозник та Ірина Білокур.

«Дуже символічно, що саме у День міста ми відкриваємо новий громадський простір в рамках Громадського бюджету, який ініціювали і за який голосували тернополяни, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Це унікальний простір, адже особливість його не тільки в місці для відпочинку мешканців сусіднього будинку, але й в тому, що він має функціональне призначення як для дітей з особливими потребами, так і для учнів закладів освіти та всіх закладів культури».

До слова, в рамках презентації «Комплексного трансфер-містечка» та до 480-ої річниці з дня заснування Тернополя, на майданчику відбулося відкриття X ювілейного художньо-мистецького пленеру «Крізь роки, крізь століття, Тернополе, живи!». Підбиття підсумків пленеру заплановане на 17:00 год.