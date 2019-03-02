У Тернополі відкрили сучасний кардіоцентр

02/03/2019 Розмір тексту:

Сучасний кардіологічний центр запрацював на базі Тернопільської університетської лікарні. Відтепер там проводитимуть складні операції на серці жителям області. Як запевнили лікарі, краянам не доведеться їхати на операції до Києва.

Це один із найбільш потужних центрів у Західній Україні, – запевняє начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук.

«Центр один із найпотужніших у Західній Україні. Тут проводяться унікальні складні операції на серці: пересадка серцевого клапана, операції на відкритому серці, встановлення стентів тощо. На його реконструкцію виділили 20 млн грн. з обласного бюджету та понад 22 млн. грн. на придбання ангіографічного обладнання (11 млн грн – кошти державного бюджету, 11 млн грн – обласного бюджету). У кардіоцентрі працюватиме два аніографи – апарати для рентгену кровоносних судин».

Кардіоцентр розрахований на 14 ліжкомісць. Там допомогу надаватимуть пацієнтам з гострими порушеннями серцевої діяльності, а також проводитимуть складні маніпуляції на серці.

Софія Романська