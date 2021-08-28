Стоматологічний кабінет для потребуючих людей відкрили у благодійному фонді “Карітас”. Проект реалізували завдяки допомозі партнерів із Чехії. Відтепер тут зможуть лікувати зуби жителі краю, які не мають можливості заплатити за ці послуги.

Працюватиме благодійна стоматологія двічі на тиждень. Тут працюватимуть досвідчені лікарі.

“Зможемо надавати безоплатну допомогу тим, хто цього потребує, але немає змоги оплатити таку дороговартісну послугу. Стоматологічний кабінет запрацював завдяки нашим партнерам із Arcidiecézní charita Olomouc та “Стоматологія Сладент у «Карітас Тернопіль». Скористатись послугами досвідчених фахівців безкоштовно зможуть соціально-незахищені мешканці Тернополя й області. Колеги з «Карітасу Оломоуц» (Чехія) здійснили монтаж стоматологічного крісла й усього необхідного устаткування. Ми щиро вдячні нашим партнерам за співпрацю та великі серця. Відновлення роботи цього проєкту очікувало дуже багато потребуючих! Тепер на їхніх обличчях знову сяятиме усмішка”, – зазначив директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук.

Щоб відвідати благодійну стоматологію, необхідно попередньо записатися.