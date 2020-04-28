На базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру відкрили інфекційне відділення для лікування хворих на COVID-19. До цього закладу направлятимуть людей у важкому стані з усіх районів краю.

У цьому відділені інфіковані COVID-19 отримуватимуть висококваліфіковану медичну допомогу, – запевнив начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. Тут готові приймати хворих від сьогодні.

“У закладі облаштовано понад 90 ліжкомісць. Є 6 ліжкомісць у реанімаційному відділенні, тут є підключення до апаратів штучної вентиляції легень. На протязі місяця заплановане встановлення кисневого генератора з розводкою на кожне ліжко. Крім того, тут готові приймати хворих на COVID-19 середньої важкості захворювання. Ми плануємо ще збільшувати кількість ліжкомісць”, – зазначив Володимир Богайчук.

Наразі в інфекційному відділені працює три медичні сестри, та лікар. Вони виходять на роботу позмінно, необхідними засобами індивідуального захисту забезпечені на 2 місяці.

Софія Романська