Проектний офіс «West Ukraine Digital» відкрили у Тернополі. Працюватиме він у центрі підтримки підприємців «Дія. Бізнес».

Відкриття відбулося за ініціативи та підтримки Міністерства цифорвої трансформації України. Як зазначають у Мінцифрі, такий офіс сприятиме цифровій трансформації на регіональному та місцевому рівнях та охоплюватиме чотири області Західної України — Тернопільську, Львівську, Чернівецьку та Івано-Франківську.

Участь у відкритті офісу взяли представники облдержадміністрацій сусідніх областей.

– Це перший приклад коли проектний офіс працює на регіональній основі, а не лише на одну область, – каже Олександр Кулепін, заступник голови Львівської ОВА з питань цифрової трансформації. – У нас вже були проектні офіси котрі працювали лише в межах однієї області, концентрувались на великих містах тієї області. Тепер же ми хочемо отримати кращу переговорну позицію з донорами, міжнародними організаціями, бо зможемо показати, що цей проект має вплив на більшу кількість населення, він охоплюватиме Західну Україну. Тому очікуємо, що це призведе до кращої підтримки від міжнародних донорів.

У Міністерстві цифрової трансформації вважають, що розвинений регіон у галузі цифровізації важливий для прогресивного руху у різних галузях – економіці, інфраструктурі, освіті й медицині, транспорті, туризмі та безпеці, а також є запорукою стабільності економіки та розвитку країни в цілому.

– Ми вже обгооврили багато проектів у сфері екології, розвитку бізнесу, ІТ-галузі, – каже Богдан Футерко, заступник голови Івано-Франківської ОВА з питань цифрової трансформації. – Концентруючи зусилля, разом ми можемо досягнути більше, ніж кожна обалсть зокрема. Будемо велику увагу приділяти бізнесу, є велика задача зараз в умовах війни зберегти ІТ-бізнес, який переживає нелегкі часи. Цей офіс буде сприяти нашій співпраці і нашій спільній ефективній роботі.

Пріоритетними напрямками у роботі офісу є підтримка та розвиток бізнес-середовища в регіонах, розвиток проектів у сфері цифрової трансформації та їх просування.

Фото із сайту Мінцифри