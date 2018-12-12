У Тернополі відкрили РАЦС нового типу

12/12/2018 Розмір тексту:

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану нового зразка відкрили у Тернополі. Приміщення для нього виділили на першому поверсі адміністративної будівлі обласної адміністрації та облради, що на вулиці Грушевського, 8.

Це вже 26-ий новий ДРАЦС, який відкривають в Україні. Всі вони мають неофіційну назву «Open space», тобто відкритий простір, середовище максимально наближене до людей. Урочисто відкрити його до Тернополя приїхала перший заступник Міністра юстиції України Олена Сукманова.

– РАЦС нового стандарту – це відкритість і прозорість, – сказала Олена Сукманова. – У всьому «Open space» всі двері і перегородки скляні, весь простір відкритий для того, щоб всі відвідувачі бачили, що всі співробітники працюють саме для них. Друге – відсутність черг. Електронну чергу забезпечує спеціальний термінал. Коли обираєте необхідну послугу, то отримуєте квиток, який забезпечує те, що ви отримаєте послугу саме у такій черговості. Наступне – зручність. Сплатити будь-яку послугу РАЦСу можна через платіжний термінал, не виходячи з приміщення.

На ремонт приміщення, де відкрили РАЦС із спеціального фонду управління юстиції витратили 300 тисяч гривень. Щоправда, обласна рада ще не передала його в оренду.

– Обласна рада проводить процедуру передачі цього приміщення, – зазначив Віктор Овчарук, голова Тернопільської обради. – Питання надання цього приміщення в оренду є у нас в порядку денному, воно буде проголосоване обов’язково. Договір оренди буде укладений після того, як буде рішення сесії, наступне пленарне засідання сесії буде на наступному тижні.

У новому РАЦСі надаватимуть 12 послуг. Їхня вартість залишилася такою ж, як і раніше – від 51 до 85 копійок. Відділ обслуговуватиме не тільки жителів Тернополя, а й Тернопільського району. Отримання того чи іншого документу, як зазначають посадовці, відбуватиметься швидко – від 5 до 30 хвилин, і в комфортних умовах.

– Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Тернополі та Тернопільському районі вже працює у новому форматі, – каже Едуард Кольцов, начальник Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. – Можна скористатися послугами, є консультанти, які все розкажуть і покажуть. Якщо необхідний документ чи повторний документ виданий Міністерством юстиції, ви отримаєте все в повному об’ємі. Вартість послуг не збільшилася ні на копійку. Є можливість розрахуватися платіжною карткою, за декілька днів поставимо ще термінал для прийому готівки, а поки що оплатити послуги готівкою можна у сусідньому кабінеті, де діє відділення «Укрпошти». Сервіс європейський, люди працюють в комфортних умовах, і жителі Тернополя будуть мати де почекати, на комфортних диванах і стільцях, якщо треба буде. Кількість працівників у нас не збільшилася, але веде прийом одразу чотири спеціалісти. Як тільки ви зайшли у сервісний центр, то на терміналі обираєте послугу, яка потрібна, натискаєте її і працівнику одразу надходить повідомлення на його персональний комп’ютер. Він зразу бачить, що людині потрібно та відкриває необхідний реєстр і це набагато скорочує час надання послуги. Свідоцтво про народження ми зараз видаємо у пологових будинках, але хто з батьків не мав можливості скористатися цією послугою з певних причин, то приходять сюди і тут в найкоротші терміни отримують цю послугу.

Для зручності обслуговування облаштували у приміщенні і дитячий куточок. Якщо батьки прийдуть з дітьми і доведеться зачекати, то вони матимуть де погратися чи помалювати. У наступному році, як відзначила Олена Сукманова такі ж РАЦСи нового зразка планують відкрити у містах обласного значення та райцентрах.

Ольга Трач