Скульптурну композицію «Пам’ятник вчителю» біля третьої школи урочисто відкрили у Тернополі 18 грудня.

Проект «Пам’ятник вчителю» став переможцем бюджету участі 2017 року. Реалізувати його мали до кінця 2018 року. Та у грудні минулого року тільки облаштували територію і постамент для пам’ятника. І пройшов ще рік, аж поки його доповнили бронзовими фігурами.

– Вартість пам’ятника 999 800 гривень, – розповіла Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Справа в тому, що довго оформляли документи на нього, і тому процес відкриття затягнувся. Мільйон гривень – це, в основному, вартість двох скульптур. Кошти з бюджету розвитку міста в сумі 464 000 гривень на благоустрій території та постамент пам’ятника ми освоїли минулого року.

Планувалося, що скульптурна композиція матиме три фігури і напис «Кожен тобі – учитель». Та, наразі, пам’ятник має тільки дві скульптури.

– Не було б вчителя, якби не було учня, тому він має такий філософський, оригінальний задум: постаті школярів, – продовжує Ольга Похиляк. – Це учениця, яка переступає поріг школи та учень середніх класів, який вчиться, переймає досвід улюблених вчителів. А лелеки – це образ випускників, які йдуть у життя. Був задум ще третьої фігури, яку мали виготовити за кошти меценатів, але поки що ми відкрили такий пам’ятник. Будуть меценати, а вони вже озвучують бажання долучитися до цієї справи, тоді встановимо ще одну фігуру. Коли це буде побачимо по ситуації, не будемо наперед загадувати. Ми раді, що сьогодні вдалося такий подарунок зробити громаді Тернополя і вчительству назагал.

Ольга Трач

Фото автора