Освітній хаб відкрили у Тернополі на базі кооперативного коледжу. Тут безкоштовно навчають ІТ-спеціальностям, робітничим професіям, українській, англійській мовам, надають психологічну підтримку.

Жителька Херсону Тетяна Лукащук приїхала до Тернополя два місяці тому. Жінка розповідає: вже знайшла тимчасову роботу, а також ходить на курси до освітнього хабу.

“Я ходжу на заняття з української та англійської мов. Вдосконалюю свої знання з української мови, а також вивчаю англійську мову. Поки що все вдається непросто, але я вирішила докладати зусиль. Головне — це дочекатися звільнення рідного міста, перемоги України. А такі заняття дуже потрібні, таким чином ми не стоїмо на місці, розвиваємося”.

Освітній хаб відкрили на базі Тернопільського кооперативного фахового коледжу. Це відбулося завдяки допомозі Фонду ООН та Уряду Швеції у співпраці з департаментом освіти і науки обласної військової адміністрації. Хаб діятиме в рамках мережі українських освітніх хабів. Протягом місяця його послугами скористалося пів тисячі осіб.