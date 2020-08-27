У Тернополі сьогодні відкрили відремонтований Гаївський міст.

Це найбільший інфраструктурний об’єкт, який реалізували у місті за останні два роки. Він вартував майже 50 мільйонів гривень і був виконаний лише силами Тернопільської громади. Як зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал, таку суму місто витрачає щороку на ремонт всіх дворів та міжквартальних проїздів.

Першим по оновленому мосту проїхали вантажівкою представник компанії-підрядника та міський голова Сергій Надал. Відтак, міст відкрили для транспорту.