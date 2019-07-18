Новий зал урочистих подій «Офіс щастя» відкрили у Тернополі на вулиці Івана Мазепи, 1.

Тут проводять церемонію одруження та надають послугу «Ювілейне весілля».

Це перший зал урочистих подій, який належить Головному територіальному управлінню юстиції у Тернопільській області.

– Тепер ми маємо свій зал урочистих подій, – зазначив Едуард Кольцов, начальник Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. – Він не великий, але оформлений по-сучасному, і я надіюсь, що молодята Тернопільщини будуть із задоволенням проводити тут обряд одруження.

Першу церемонію у Тернопільському міськрайонному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області провели 16 липня. Подружжя Ярослава та Оксани Ратушняків, яке прожило разом 40 років, скористалося послугою «Ювілейне весілля» та поновили свої шлюбні обітниці. Свідоцтво про шлюб нового зразка їм вручив заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, який перебував у Тернополі з робочим візитом.

– Послуга «Ювілейне весілля» користується популярністю серед українців, – зауважив він. – Багато людей через роки бажають пригадати день свого одруження, дуже часто діти хочуть влаштувати ще одне свято для своїх батьків або просто люди хочуть більше свята в своєму житті. Це нова послуга, яку ми надаємо, і дуже багато людей з ентузіазмом її сприймають. Ми бачимо по всій країні, як люди ще раз приходять, і в урочистому приміщенні, при своїх рідних і близьких, ще раз кажуть слова любові одне одному, підтверджують ті клятви, які вони давали багато-багато років тому.

А 17 липня в «Офісі щастя» першими поєднали свої долі молодята Тетяна та Андрій.

Ольга Трач