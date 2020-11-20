Завершилося зведення нового сучасного пішохідного мосту у Тернополі на вул.15 Квітня (поблизу Збаразького кільця), що з’єднує Варшавський мікрорайон з парком Національного відродження та проспектом Степана Бандери.

«Дуже приємо, що у Тернополі з’являються не лише нові будинки і квартали, а й нові інфраструктурні об’єкти, сквери та мости. Нещодавно ми відкрили оновлений Гаївський шляхопровід, а сьогодні презентуємо сучасний пішохідний міст. Зведений він без витрачення коштів з місцевого бюджету, адже облаштування мосту проводила будівельна компанія «Креатор-Буд» за власні кошти, що демонструє чудовий приклад державно-приватного партнерства та ведення соціально-відповідального бізнесу, – відзначив міський голова Сергій Надал. – Надземний пішохідний перехід – це не лише безпека тернополян, а й ще один сучасний інфраструктурний об’єкт та окраса нашого міста».

Міський голова висловив слова вдячності проєктантам пішохідного мосту, компанії «Креатор- Буд» за втілення ідеї у життя та усім, хто долучився до зведення у місті нового об’єкту інфстраструктури.

Зазначимо, міст обладнано сучасним LED- освітленням, що в нічну пору доби стане хорошим орієнтиром для водіїв та пішоходів, а також символізуватиме в’їзд у Тернопіль. Для безпечного і комфортного пересування людей з інвалідністю, матерів з колясками та для велосипедистів, міст обладнано двома сучасними ліфтами. Висота споруди складає шість метрів, а довжина – 60 м.