11 жовтня у Тернополі освятили та відкрили бювет на бульв.Д.Галицького. Будівництво розпочалося влітку цього року і цей бювет є уже третім у місті. Вода з бювету придатна як для пиття, так і приготування їжі.

«Дякую кожному, хто долучився до будівництва бювету: будівельникам, проектантам, і тернополянам, адже завдяки вашим порадам ми змогли спільно визначити місце, де кожен зможе набрати чисту та придатну для пиття воду», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Нагадаємо, наразі у Тернополі працює два бювети – на вул. Юності та бульварі П. Куліша. Також виготовлено проєктно-кошторисні документації на будівництво бюветів на вул. Б. Лепкого та бульварі С. Петлюри.