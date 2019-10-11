Новий автобусний маршрут, який з’єднає житлові райони «Дружба», «Сонячний» та «Північний», розпочне діяти вже з 14 жовтня. Відповідне рішення «Про відкриття маршруту» прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету.

– Йдеться про те, що є потреба сполучити «Дружбу» з проспектом Злуки, 15 квітня, Курбаса і Текстильною, – прокоментував Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку. – Щодо такого маршруту були неодноразові звернення тернополян. Маршрут був опрацьований і є потреба його впровадити. Працюватимуть там шість закуплених низькопідлогових автобусів марки «MAN A21». Автобус №35 «Вул. Винниченка – ТРЦ «Подоляни», буде курсувати вулицями Винниченка, Карпенка, Миру, Дружби, Руською, Острозького, Пирогова, Гоголя, Хмельницького, Збаразькою, Злуки, 15 Квітня, Київською, Володимира Великого, Леся Курбаса, Морозенка, Текстильною, Збаразькою, Хмельницького, Руською, Мазепи, Кривоноса, Винниченка.

Міський голова додав, що раніше в тому напрямку із комунального транспорту їхав тільки автобус «1А». Тобто, пільга на безкоштовний проїзд діяла тільки на цьому маршруті. Тепер же буде ще один маршрут, яким пенсіонери, учні і студенти зможуть безкоштовно доїхати з «Дружби» чи «Центру» на «Сонячний» і до «Подолян», до того ж, він проходитиме через проспект Злуки.

Ольга Трач