Новий корпус вірусологічної лабораторії відкрили у Тернополі. Це дасть змогу значно збільшити кількість досліджень коронавірусу, а також покращить умови праці епідеміологів.

Новий корпус вірусологічної лабораторії повністю укомплектований необхідним обладнанням, – наголосила під час відкриття керівниця закладу, головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Відтепер вірусологи зможуть проводити до тисячі ПЛР-тестів за добу.

«Велика подяка від імені колективу усім, хто долучився до реконструкції лабораторного корпусу. В умовах пандемії коронавірусу це надзвичайно важливо, оскільки це не тільки дасть змогу збільшити кількість досліджень на виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР, але і покращить умови праці наших вірусологів».

У добудованій вірусологічній лабораторії – чотири приміщення. Загалом спорудження об’єкту та облаштування його обладнанням вартувало п’ять мільйонів гривень. Були залучені державні та спонсорські кошти. Відтак наразі ведуться переговори з Міністерством охорони здоров’я щодо створення регіонального навчально-лабораторного центру на цій базі.

Софія Романська