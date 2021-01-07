Тернопільська шопка-рекордсменка цьогоріч “виросла” на десять метрів. ФОТО, ВІДЕО

Рівно опівночі під час Різдвяного богослужіння у церкві апостола Петра в Тернополі відкрили найбільшу в Україні шопку, в якій – майже 30 мініатюр та більше ста біблійних персонажів.

Про це передає кореспондент Укрінформу.

«Цього року загальна ширина шопки – 50 м, а висота – 30, що на десять метрів більше, ніж торік. Центральний, ключовий об’єкт – відображене селище Вифлеєм, де народився Ісус Христос, є й інші біблійні сюжети, що нагадують віруючим історію життя і діяння Спасителя», – розповів ієродиякон храму Юст Гомза.

У шопці, облаштованій у формі діорами – серед численних мініатюр і біблійних персонажів можна побачити фігурки ангелів, ковчег, відтворену Святу вечерю, селище на пагорбі, казкових звірят та птахів.

Деякі з фігур – рухомі, підсвічуються різнокольоровим світлом та супроводжуються звуковими ефектами, що надає шопці особливого урочистого-святкового вигляду.

Шопка діятиме до Стрітення – 15 лютого.

Тернопільську шопку в церкві святого Петра занесено до Книги рекордів України. Її встановлюють вже 15- й рік поспіль.

Фото та відео: suspilne.media / moemisto.ua