Найбільшу в Україні Різдвяну шопку відкрили на Різдвяному богослужінні у тернопільському храмі святого апостола Петра. Висота композиції сягає двадцяти метрів, а ширина — сорока.

Шопка репрезентує історію народження Ісуса Христа. У композиції — біблійні персонажі, ангели, тварини, будинки, дерева. Цього року її розміри дещо зменшили, щоб у храмі могло поміститися більше людей і між ними зберігалася дистанція, – розповів о. Пантелеймон Заяць. Працювали над композицією близько тижня, допомагали її створювати охочі тернополяни.

“Шопка має дещо оновлений вигляд. Цього року вона дещо зменшена у розмірах, щоб у храмі могло поміститися більше людей із збереженням карантинних вимог. І все ж ми додали нову символіку, деякі деталі замінили. Встановили рухомі об’єкти. У центрі, як зазвичай, розташована Пресвята родина. Хочеться, щоб увага глядача спрямовувалася на постать Ісуса Христа. А шопка загалом відтворює наочно цю історію».

Додамо, Різдвяна композиція діятиме до 15 лютого. Її побачити можуть всі охочі.