Меморіальну стелу загиблим за волю України відкрили у Тернополі поблизу пам’ятника Степану Бандері.

На монументі викарбувані імена Героїв з Тернопільщини, які віддали життя за незалежність, цілісність та суверенітет нашої держави.

На стелі викарбувано 105 імен українських воїнів, які з 2014 до 2019 року віддали життя за волю України. Жителі краю приносили квіти та лампадки. Люди не стримували сліз.

«Раніше ми їздили у Київ до стіни пам’яті, а тепер можемо сюди прийти поплакати, покласти квіти, запалити свічку. Щиро дякуємо усім, хто об’єднався біля цієї справи. Можливо, цей меморіал є символічним, але він на якусь краплиночку полегшить біль тих матерів, дітей, дружин, в яких частково життя втратило сенс після непоправних втрат», – зазначила голова громадської організації «Єдина родина Тернопільщини», дружина загиблого бійця Юрія Горайського Наталія Горайська.

Стелу освятили священнослужителі. Військовослужбовці, представники влади та громадськості під супровід військового оркестру поклали квіти до монументу та запалили лампадки.

Софія Романська