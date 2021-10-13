13 жовтня на фасаді будівлі Тернопільської спеціалізованої школи №29 з поглибленим вивченням іноземних мов відкрили меморіальну таблицю Герою російсько-української війни, почесному мешканцю м. Тернополя, підполковнику Михайлові Цимбалістому.

Саме тут навчався полеглий український захисник, який загинув від снайперської кулі у вересні 2019 року.

До урочистого відкриття та освячення пам’ятної дошки долучився і міський голова Сергій Надал спільно з духовенством, родичами, друзями, побратимами Михайла Цимбалістого, адміністрацією та учнями школи.

«Тернополяни з особливою шаною ставляться до військових та наших захисників, але найбільша повага та пам’ять тим, хто, на жаль, не повернувся з цієї війни та віддав своє життя, аби ми жили в мирній спокійній країні, – зазначив Сергій Надал. – Кажуть, віддати своє життя за безпеку інших це – найвищий прояв християнської любові, і Михайло це показав. Він був справжнім патріотом, військовим, офіцером, прикладом для всіх нас. Тому важливо зберегти пам’ять про героїв у наших серцях та виховувати на їхньому прикладі молоде покоління. Окрім відкриття пам’ятної дошки, на честь Михайла Цимбалістого буде також названо одну з вулиць у новому мікрорайоні нашого міста. Нехай пам’ять про Героїв буде з нами завжди. Давайте разом наслідувати їх та працювати над тим, щоб Україна здобула перемогу у цій війні. Вічна пам’ять! Слава загиблим Героям! Слава Україні!».

Довідка. Цимбалістий Михайло Васильович – український військовик, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни) народився 29 липня 1985 року у селі Увисла, Тернопільської області у родині військових.

Навчався у тернопільській школі №29, згодом – у Національній академії сухопутних військ.

Брав участь у боях за звільнення міста Слов’янськ, у боях під Іловайськом, обороняв Донецький аеропорт.

Поранений снайпером 13 вересня 2019 року в зоні ООС. Загинув 14 вересня 2019 року. Поховали воїна на Алеї Героїв, що на Микулинецькому кладовищі у Тернополі.

1 серпня 2021 року в родинному селі військовика відкрили пам’ятник Михайлу Цимбалістому. 5 березня 2021 року на сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення щодо присвоєння одній з вулиць міста Тернополя ім’я підполковника Михайла Цимбалістого.

Нагороди: орден «За мужність» ІІІ та II (2019) ступеня, Почесний громадянин міста Тернополя (2020), відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції», медаль «10 років сумлінної служби» Міноборони України; нагрудний знак «Учасник АТО», медаль «20 років воєнній розвідці України», «За відданість воєнній розвідці» ІІІ ст., «За мужність при виконанні спецзавдань», відзнака «Зірка Слави» (посмертно).