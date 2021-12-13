У Тернополі відкрили майданчик для вигулу і тренування собак. ФОТО

11 грудня у тернопільському гідропарку “Топільче” відбулось відкриття мультифункціонального майданчику “Добрі Друзі” для вигулу й тренування собак. Скористатись майданчиком можуть усі охочі.

Про це розповіла Олена Мудра на своїй Facebook-сторінці, передає 0352.ua.

“Вперше великий, гарний майданчик для вигулу тренування собак відкрив свої двері!”, – йдеться у дописі.

Про те, що на території майданчику потрібно дотримуватись певних правил роповідає Наталія Попович керівник ГО «Щасливі тварини.

“За собакою потрібно завжди прибирати, улюбленець має бути здоровим та щепленим, не приводити маленьких дітей, не дозволяти собакам ображати інших чотирилапих, не приносити та не споживати їжу”, – розповідає пані Наталя.