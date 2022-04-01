Гуманітарно-освітній центр «Українці допомагають українцям» відкрили у Тернополі. Працюватиме він у центральній міській бібліотеці, що на вулиці Руській. Мета такого центру – об’єднати митців Тернопілля та України і налагодити їх спілкування із жителями громади.

Ініціаторами створення такого центру стали поет Олег Герман, педагог і громадський діяч Анатолій Вихрущ, молодий режисер Ігор Кусяк. Ініціативу підтримали у міській раді.

– Хочемо створити культурологічний фронт, – каже Олег Герман. А фронт – це зосередження сил під єдиним керівництвом, вибрано його напрям і характер. В ньому музика стає парасолькою для захисту дітей, слово стає щитом і зброєю. Але маємо зараз роззосереджені сили. Через це є потреба в такому центрі. Він зосередить всі сили, напрямки і характери. Є митці, з них треба створити координаційні групи: художників, акторів, співаків, літераторів, які своїми мобільними приходами могли спілкуватися з людьми. Нам в інформаційному потоці негативу потрібні острови зосередженості і погляду у майбутнє, і для цього служитиме такий центр. Нашу інформацію повинні зразу ж отримувати інші, ми не для себе це робимо, а для того, щоб був контакт, зв’язок з іншими.

Режисер Ігор Кусяк зауважив, що зараз важливо об’єднувати митців. У Тернополі є творчі люди з інших регіонів, які готові брати участь у різних проектах. Також на базі ПК «Березіль» діятимуть заняття з акторської майстерності, ораторства та інші.

– У нас буде створений артбатальйон, – додає Світлана Козелко, начальник управління культури і мистецтв міськради. Одне із його завдань – проводити заняття з дітьми і дорослими у сховищах під час повітряної тривоги. – Працюватиме активна платформа «Діти – дітям». Ми вже надаємо мистецькі послуги батькам і дітям, які хочуть здобути музичну освіту. Викладачі музичних освітніх закладів готові проводити майстер-класи із гри на фортепіано. Буде онлайн-платформа, на якій ми розповідатимемо про письменників з різних міст України. Буде багато вуличних акцій. Буде діяти Центр активностей «Всі ми – Україна», де діти зможуть ознайомитися з етноекскурсами, відвідати мастер-класи з писанкарства, зробити фотосесію. Хочемо палітрою мистецтва обігріти всіх людей.