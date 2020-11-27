Майданчик для дітей з інвалідністю відкрили у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Його вартість – майже мільйон гривень. Зібрати кошти вдалося завдяки меценатам і небайдужим жителям краю.

«Подаруй світло» – така назва інклюзивного дитячого майданчика. Він – зручний, багатофункціональний, укритий гумовим, травмобезпечним покриттям, із гральним комплексом, обладнаний гойдалками, на яких можуть розважатись діти з інвалідністю. Волонтери сподіваються, що цей майданчик стане улюбленим місцем дозвілля для жителів обласного центру.

«Відкриття інклюзивного майданчика з врахуванням особливостей як фізичного, так і психологічного розвитку дітей з інвалідністю, дасть їм можливість розширити коло свого спілкування з іншими дітьми й дорослими. Дякуємо всім, хто долучився та підтримав цю благодійну ініціативу, подарувавши дітям з інвалідністю справжнє світло радості й натхнення», – наголосив під час відкриття директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

Збір коштів на спорудження інклюзивного майданчика тривав вісім місяців. До реалізації проекту долучилися благодійники з різних міст і країн. Збирали гроші також і під час благодійного забігу у Тернополі, тоді вдалося виручити понад шістдесят тисяч гривень. Нині майданчик готовий приймати відвідувачів різного віку, а головне – він адаптований до потреб дітей з інвалідністю.