Дружній простір для дітей, котрі постраждали від війни, відкрили у Тернополі

«Дружній простір» – хаб для дітей і молоді, які постраждали від війни, відкрили у Тернополі. Він діятиме на базі Тернопільського коледжу технічного університету. Юнаки і дівчата тут зможуть отримати психологічну допомогу.

Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя став восьмим дружнім простором в Україні. У хабі проводитимуть розвивальні та розважальні заходи для дітей та молоді різного віку, – розповіла ініціаторка проекту Ірина Іваницька. За її словами, проєкт спрямований пом’якшити негативний вплив на емоційний стан дітей та молоді, надати підтримку, зокрема, психологічну.

«Заплановані заняття з профорієнтації, медіаграмотності, першої медичної допомоги та мінно-вибухової безпеки. Також у межах «Дружнього простору» будуть надаватися індивідуальні та групові психологічні консультації, проводитися майстер-класи з психологічної розрядки. Таким чином діти зможуть відволіктися від війни, спілкуватись з однолітками, розвиватись».

Проєкт «Дружній простір» реалізує ГО «Фонд «Професійний розвиток Харкова» у межах проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб/EU4Skills», який виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit за дорученням уряду Німеччини.