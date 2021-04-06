120 додаткових ліжок відкрили у Тернополі для хворих на COVID-19. 60 місць виділили у лікарні швидкої допомоги, а також перепрофілювали кардіологічне відділення з аналогічною кількістю ліжок у лікарні №2.

Сьогодні у лікарнях Тернополя перебуває 284 хворих на COVID-19. Лише у лікарні швидкої допомоги, яка знову стала моногоспіталем для інфікованих пацієнтів, – понад 90 хворих.

“Ми вирішили перевести лікарню швидкої допомоги у моногоспіталь з наданням лише стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусом. Таке доручення дали директору цієї лікарні. А в лікарні №2 перепрофілювали ліжка кардіологічного відділення під лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Це той резерв, який ми можемо залучити для надання допомоги хворим у наших лікувальних установах, забезпечивши також надання тої ургентної допомоги, яка необхідна жителям міста Тернополя. Завдяки цим заходам маємо додаткових місць в одному закладі 60, в іншому закладі так само”, – зазначив начальник міського відділу охорони здоров’я Василь Даньчак.

У Тернопільській міській територіальній громаді сьогодні додалося понад триста хворих на COVID-19. Тернопільський район протягом тижня лідирує у сумній статистиці.