«Донорство – це про життя» – арт-виставку під такою назвою відкрили у Тернополі. Всі охочі можуть тут безкоштовно перевірити групу крові та резус-фактор.

Організували виставку представники руху “Донор UA”. В експозиції – абстрактні світлини, які популяризують донорство.

«Акцію ми проводимо у торгово-розважальному центрі Тернополя. Вона триватиме до 26 вересня. А в п’ятницю 23 вересня о 13:00 всі охочі ще й зможуть безкоштовно дізнатися свою групу крові. Цією акцією ми хочемо донести, що донорство – це прекрасно. Це не просто, коли трапилося лихо, але й це, коли ти прийшов, врятував людині життя. Хочемо, щоб молодь долучалася, щоб люди різних поколінь долучалися і ставали донорами», – каже волонтерка руху “Донор UA” Олена Запорожченко.

Виставку «Донорство – це про життя» відкрили у Тернополі тиждень тому. За цей період сотні жителів міста перевірили групу крові та отримали відповідну довідку.

«Зараз такий період, коли потрібно точно знати власну групу крові. Також потрібно знати, яка група крові у наших дітей. Оскільки може трапитися ситуація, коли ми потребуватимемо донорів, або ж хтось інший, і тоді ми зможемо допомогти», – каже тернополянка Уляна Гриб.

Додамо, такі акції проходять у різних містах України. Таким чином людей закликають ставати донорами.