Міський оперативний штаб дозволив з 1 червня у Тернополі роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше, ніж 10 осіб).

Як повідомляють у міській раді, штаб керувався постановою Кабінету Міністрів України і Тимчасовими рекомендаціями Головного державного санітарного лікаря України.

Рішенням також дозволено з 1 червня проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьким спортивним школам (окрім басейнів) за умов проходження вихованцями диспансерного обстеження згідно з встановленими нормами та термінами, а також за умов проведення занять на відкритому повітрі (окрім занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт).

Нагадаємо, у місті також дозволено відвідувати спортивні та дитячі майданчики, а також локації з вуличними тренажерами.