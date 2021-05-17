У Тернополі відкриють ще один пам’ятник Данилу Галицькому

Впродовж трьох днів на Тернопільщині з візитом перебуватиме Митрополит Епіфаній.

У суботу, 22 травня, Блаженніший Епіфаній візьме участь в освячені та відкритті Свято-Троїцького духовного центру, повідомляє TeNews.

У програмі візиту:

четвер, 20 травня

17:00 – освячення дзвонів кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени (перетин вулиць Тарнавського/Київської)

18:00 – зустріч з хворими на СМА дітьми та їхніми батьками

п’ятниця, 21 травня

09:00 – 13:00 – зустріч Блаженнійшого Епіфанія зі студентами тернопільських вишів

16:00 – зустріч з тернопільською молоддю

18:00 – освячення хреста біля храму Різдва Пресвятої Богородиці (вул. Клима Савура, 6) і молитва за дітей, хворих на СМА

субота, 22 травня

09:00 – освячення Свято-Троїцького духовного центру на вул. Злуки

10:00 – Божественна Літургія у Свято-Троїцькому духовному центрі

12:30 – відкриття пам’ятника Данилові Галицькому на території духовного центру

13:00 – спілкування з волонтерами і пресою

14:00 – відкриття міжнародного фестивалю духовної пісні “Я там, де є благословіння”