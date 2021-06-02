Тимчасовий пункт масової вакцинації відкриють у Тернополі. Тут проводитимуть щеплення жителям краю, які записалися до листа очікування або зареєструвалися через сайт “Дія”.

Пункт масової вакцинації у Тернополі працюватиме цими вихідними. Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Для проведення процедури планують залучити 8 мобільних бригад.

“На щеплення можуть приходити жителі області, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія». Знаходитиметься центр вакцинації на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка» вул. Злуки, 45. Тож, шановні жителі Тернопільської області, приходьте суботу та в неділю у комплекс «Довженка». Таким чином ми зможемо вакцинувати більшість людей та сприятимемо тому, що восени захворюваність не зростатиме. Відтак цей імунний прошарок людей з антитілами буде завдяки вакцинації, а не тих, хто перехворів», – каже начальниця департаменту охорони здоров’я ОДА Ольга Ярмоленко.

Додамо, на Тернопільщині від 25 лютого триває кампанія вакцинації. Всього в області імунізували майже 35 тис. осіб. Повторні щеплення провели для трьох тисяч жителів краю.